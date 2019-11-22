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Трамп об увольнении Йованович: Она не хотела вешать мое фото

Трамп об увольнении Йованович: Она не хотела вешать мое фото - Фото
Мари Йованович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.11.2019, 18:20

"Она не была ангелом, эта женщина, хорошо?" - сказал президент США в эфире Fox News

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на экс-посла США в Украине Мари Йованович, заявив, что она отказалась повесить его фотографию в здании посольства. Об этом он сказал в утреннем шоу Fox News, сообщает ВВС.

Ранее в своих показаниях перед Конгрессом Йованович рассказала о давлении Трампа на чиновников с целью ее увольнения с должности посла. В том числе она связала свою отставку с нежеланием добиваться от Украины расследования по делу Burisma.

В пятницу утром во время телефонного включения на Fox and Friends Трамп назвал Йованович "женщиной" и сказал, что слышал о ней "плохие вещи".

"Этот посол, которую все считают такой прекрасной, не повесила мою фотографию в посольстве!" - сказал Трамп. "Согласно правилам, вы должны разместить фотографию президента Соединенных Штатов в посольстве. Она не была ангелом, эта женщина, хорошо?", - добавил он.

Трамп также отметил, что его личный адвокат Руди Джулиани "не сказал ничего хорошего" о ней.

"Она говорила обо мне плохо, она не защитила бы меня, и я имею право сменить посла", - сказал президент США.

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