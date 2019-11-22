Washington Post: Почему украинцам безразличен импичмент Трампа

эскалатор в метро

Украина находится в центре внимания в США из-за импичмента президента Дональда Трампа, но в самой Украине почти не знают о том, что происходит в Вашингтоне. Об этом пишет Washington Post.

Украинские лидеры сделали все возможное, чтобы дистанцироваться от этой истории, опасаясь быть использованными во внутриамериканской политической борьбе, пишут авторы статьи.

Они удивляются, что, несмотря на "день драматических показаний в Вашингтоне" о том, что Зеленский "любит задницу" Трампа, и что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы получить преимущество на грядущих выборах, украинское телевидение не уделило внимания теме импичмента.

Авторы материала отмечают, что украинские СМИ, так же, как и простые граждане в Киеве, были сосредоточены на других, внутренних проблемах.

Журналисты пообщались на эту тему с жителями украинской столицы.

"Меня больше интересует, что происходит внутри страны. Я не обращаю внимания на то, что происходит в США", - сказал 26-летний Миша Сизов, работающий в сфере IT.

"Я недавно был в деревне. В одной деревне раньше было 100 коров. Сейчас их три. Мне наплевать на ваш импичмент", - сказал в одном из кафе 34-летний Сергей.

Некоторые сказали, что были удивлены тем, насколько их лидеры оказались зависимыми от США.

Вчера на публичных слушаниях сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс рассказал, как посол США в ЕС Гордон Сондленд сказал ему, что Украина интересует президента США Дональда Трампа только в связи с возможным расследованием против Джо Байдена. "Президенту наср…непристойное слово… на Украину", - якобы сказал Сондленд.