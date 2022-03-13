Новый раунд переговоров пройдет в ближайшие дни. Обсуждаются компенсации от России – ОП

Четвертый раунд переговоров Украины и России может состояться 14-15 марта. Украинская делегация поднимает вопрос компенсаций за разрушения инфраструктуры – "суммы в миллиардах долларов". Об этом в интервью российскому пропагандистскому изданию Коммерсант сообщил участник переговоров, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Встречу назначат, как только будут наработаны взаимные встречные юридические форматы: "Это может быть завтра, послезавтра (14-15 марта). Выходить дальше и просто проводить беседы уже, наверное, не надо".

По его словам, на столе переговоров лежит "с десяток предложений". Конкретикой стороны не делятся, напомнил советник главы ОП.

Подоляк считает, что мирный договор между Россией и Украиной должен быть "многокомпонентным":

1) прекращение войны как таковой;

2) процедуры, время выхода российских войск с территории Украины;

3) мирное соглашение: каким образом мир будет гарантирован.

В переговорах, по словам Подоляка, обсуждается компенсации Украине со стороны России за разрушения: "За счет чего и за счет какого бюджета все это будет восстанавливаться. Это, извините, суммы в миллиардах долларов".

"Российская сторона гораздо более адекватно уже смотрит (на ситуацию. – Ред.). Но еще какое-то время должно пройти, чтобы они на 100% понимали ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина", – считает Подоляк.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что примерно к середине апреля российские войска перейдут к позиционной обороне, с этого момента начнутся "реальные переговоры" РФ и Украины.

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Валерия Кондратова

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