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28.05.2019, 20:50

Новый замглавы АП: Будем защищать все правильное и здоровое

Новый замглавы АП: Будем защищать все правильное и здоровое - Фото
Алексей Гончарук (фото - facebook.com/aleksey.goncharuk)

Он отметил, что для него "это большой вызов и большая ответственность"

Назначенный сегодня заместителем главы Администрации президента Алексей Гончарук заявил, что в команде президента Владимира Зеленского будет отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ. Об этом он написал в Facebook.

"В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ. Теперь вместе с Максом Нефьодовым будем защищать все правильное и здоровое, что "родилось" в Украине за 4 года и продолжать бороться со "схематозом" и "хабарменами" с двух фронтов. А идей и наработок у нас в BRDO, поверьте, много", - написал Гончарук.

Он отметил, что для него "это большой вызов и большая ответственность".

Гончарук пообещал более подробно рассказать о своих планах позже, в течение недели.

"Скажу лишь, что мечтаю чтобы через три года Украина вошла в ТОП-10 рейтинга World Bank Doing Business. И сделаю все от меня зависящее, чтобы это произошло. Теперь страна будет меняться еще быстрее", - написал Гончарук.

Также он добавил, что у него "нет даже тени сомнений в проукраинскости позиций команды президента".

Сегодня Зеленский назначил еще одного заместителя главы Администрации президента и советника президента.

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Теги: Владимир Зеленский, администрация президента, алексей гончарук
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