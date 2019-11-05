Нужна операция. У кого из политзаключенных ухудшилось здоровье

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Здоровье украинских политзаключенных Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова, которые незаконно удерживаются в России и временно оккупированном Крыму, ухудшается. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, Гафаров содержится в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, он сейчас находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации.

У Газиева (ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области) - проблемы с кишечником и зубами, ему необходима срочная госпитализация.

Денисова подчеркнула, что Энвер Омеров и Асан Яников требуют немедленного хирургического вмешательства.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Срочно обратилась с соответствующей просьбой к уполномоченному по правам человека РФ Татьяны Москальковой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Она уточнила, что Гафаров, Газиев, Энвер и Яникова были задержаны по подозрению в участии религиозной организации Хизб ут-Тахрир.

В России организацию Хизб ут-Тахрир считают террористической и запретили.