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Нужна операция. У кого из политзаключенных ухудшилось здоровье

Нужна операция. У кого из политзаключенных ухудшилось здоровье - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.11.2019, 11:23

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека заявила об ухудшении здоровья четырех политзаключенных

Здоровье украинских политзаключенных Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова, которые незаконно удерживаются в России и временно оккупированном Крыму, ухудшается. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, Гафаров содержится в ФКУ СИЗО 5 ГУФСИН России по Ростовской области, он сейчас находится в преддиализном состоянии и нуждается в срочной госпитализации.

У Газиева (ФКУ СИЗО 1 ГУФСИН России по Ростовской области) - проблемы с кишечником и зубами, ему необходима срочная госпитализация.

Денисова подчеркнула, что Энвер Омеров и Асан Яников требуют немедленного хирургического вмешательства.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

"Срочно обратилась с соответствующей просьбой к уполномоченному по правам человека РФ Татьяны Москальковой принять безотлагательные меры для проведения полного медицинского обследования граждан Украины, по результатам которого предоставить соответствующую медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Она уточнила, что Гафаров, Газиев, Энвер и Яникова были задержаны по подозрению в участии религиозной организации Хизб ут-Тахрир.

В России организацию Хизб ут-Тахрир считают террористической и запретили.

  • 11 октября сообщалось, что российский прокурор просил суд в Ростове-на-Дону назначить шести крымским мусульманам суммарно почти 100 лет лишения свободы по делу так называемой "ялтинской группы" Хизб ут-Тахрир.
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Людмила Денисова политзаключенные фото Хизб ут-Тахрир
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