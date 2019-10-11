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Почти 100 лет колонии. В России "судят" крымских мусульман

Почти 100 лет колонии. В России "судят" крымских мусульман - Фото
Удерживаемые РФ крымские татары (Фото: Evhenii Chak / RFE/RL)
11.10.2019, 17:25

В Ростове-на-Дону идет "процесс" по делу так называемой "ялтинской группы" Хизб ут-Тахрир

Российский прокурор просит суд в Ростове-на-Дону назначить шести крымским мусульманам суммарно почти 100 лет лишения свободы по делу так называемой "ялтинской группы" Хизб ут-Тахрир. Об этом сообщил в Facebook адвокат Эдем Семедляев.

Отмечается, что для Муслима Алиева и Инвера Бекирова прокурор попросил по 20 лет, для Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука - по 15 лет, для Арсена Джеппарова - 13,5 лет, для Рефата Алимова - 14,5 года.

В России организацию Хизб ут-Тахрир считают террористической и запретили, в Украине эта исламская партия действует на законных основаниях.

Преследования крымских мусульман по обвинению в связях с Хизб ут-Тахрир начались вскоре после российской аннексии Крыма, всего арестовано более 50 человек.

Никто из обвиняемых по делу так называемой "ялтинской группы" Хизб ут-Тахрир виновным себя не считает. Правозащитное движение Мемориал признало этих людей политическими заключенными.

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