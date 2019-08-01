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"Суд" оккупантов в Крыму заочно арестовал ведущую ATR

"Суд" оккупантов в Крыму заочно арестовал ведущую ATR - Фото
Гульсум Халилова (фото - ATR)
01.08.2019, 21:24

Оккупанты, не уведомив журналистку об открытии "дела" против нее, провели уже два заседания "суда"

Ведущая первого крымскотатарского телеканала ATR Гульсум Халилова сегодня узнала из соцсетей, что оккупанты в Крыму завели против нее "уголовное дело", обвинив ее в "участии в незаконном вооруженном формировании". Об этом сообщает ATR.

В "Верховном суде" оккупированного Крыма 1 августа состоялось судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на решение "Киевского районного суда" Симферополя, который еще 12 июля постановил заочно арестовать ведущую на два месяца, а также объявили ведущую ATR в международный розыск. Оккупанты, не уведомив журналистку об открытии "дела" против нее, самостоятельно назначили ей адвоката и провели уже два заседания "суда" об избрании меры пресечения.

Узнав о данном "деле", Халилова обратилась к адвокату Эмилю Курбединову с просьбой стать ее защитником. Эмиль Курбединов сегодня посетил заседание "суда", где рассматривалась апелляционная жалоба.

Сегодня глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что блокировка Россией мониторинга в Крыму разрушает основы ОБСЕ.

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Крым крымские татары ATR Гульсум Халилова
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