"Нужно выбирать". У Зеленского отреагировали на частичное отключение Starlink для нужд ВСУ

Главный коммуникатор Офиса президента отреагировал на решение компании американского миллиардера Илона Маска Starlink ограничить "военное" использование Украиной спутникового интернета от SpaceX. Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter предложил международным компаниям определиться, на чьей они стороне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром 9 февраля 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX ограничила использование Starlink в ВСУ, которые применяют терминалы для управления дронами с военными целями. По ее словам, их сервис "никогда не был предназначен для использования в качестве оружия".

Он напомнил, что через несколько дней будет год, как Украина борется с полномасштабным российским вторжением за свое существование.

Читайте также: Зеленский пригласил Маска в Украину – посмотреть, что наделала Россия

"Компании должны для себя решить: или они на стороне права на свободную жизнь и Украины, – и тогда не придумывают, как навредить, либо они на стороне России и ее "права" на убийства, захват территорий", – написал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил: "SpaceX (Starlink) и госпожа Шотвелл, желательно выбрать конкретную опцию".

В феврале 2023-го Маск фактически поддержал распространение в сети российского фейка о потерях Сил обороны Украины, прокомментировав словами "Такая потеря жизни" сообщение в Twitter со ссылкой на малоизвестный проиранский турецкий сайт, где аноним "со ссылкой на Моссад" приводил цифры потерь оккупантов и Украины, по которым россияне в живой силе и технике потеряли едва ли не в десять раз меньше украинцев.

С первых дней большой войны одним из козырей Сил обороны является наличие связи в первую очередь благодаря спутниковым сервисам Starlink.

В конце ноября 2022 года Starlink повысила стоимость услуг в разных странах, в том числе в Украине (цена выросла с $60 до $75 в месяц с 29 декабря).

Германия предоставит 20 млн евро на финансирование работы Starlink в Украине.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.