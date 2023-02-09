UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Нужно выбирать". У Зеленского отреагировали на частичное отключение Starlink для нужд ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 12:46
Гвинн Шотвелл (скриншот)

Главный коммуникатор Офиса президента отреагировал на решение компании американского миллиардера Илона Маска Starlink ограничить "военное" использование Украиной спутникового интернета от SpaceX. Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter предложил международным компаниям определиться, на чьей они стороне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром 9 февраля 2023 года президент SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что SpaceX ограничила использование Starlink в ВСУ, которые применяют терминалы для управления дронами с военными целями. По ее словам, их сервис "никогда не был предназначен для использования в качестве оружия".

Он напомнил, что через несколько дней будет год, как Украина борется с полномасштабным российским вторжением за свое существование.

Читайте также: Зеленский пригласил Маска в Украину – посмотреть, что наделала Россия 

"Компании должны для себя решить: или они на стороне права на свободную жизнь и Украины, – и тогда не придумывают, как навредить, либо они на стороне России и ее "права" на убийства, захват территорий", – написал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил: "SpaceX (Starlink) и госпожа Шотвелл, желательно выбрать конкретную опцию".

В феврале 2023-го Маск фактически поддержал распространение в сети российского фейка о потерях Сил обороны Украины, прокомментировав словами "Такая потеря жизни" сообщение в Twitter со ссылкой на малоизвестный проиранский турецкий сайт, где аноним "со ссылкой на Моссад" приводил цифры потерь оккупантов и Украины, по которым россияне в живой силе и технике потеряли едва ли не в десять раз меньше украинцев. 

  • С первых дней большой войны одним из козырей Сил обороны является наличие связи в первую очередь благодаря спутниковым сервисам Starlink.
  • В конце ноября 2022 года Starlink повысила стоимость услуг в разных странах, в том числе в Украине (цена выросла с $60 до $75 в месяц с 29 декабря).
  • Германия предоставит 20 млн евро на финансирование работы Starlink в Украине.
Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
михаил подоляк Гвинн Шотвелл Илон Маск Starlink spacex война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 