"Нужны перемены": в Германии отреагировали на выборы в Украине

Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол Германии в Украине Эрнст Райхель назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинцев. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены", - отметил Райхель в ночь на понедельник, 22 апреля.

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"Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон", - добавил Райхель.

Немецкий депутат Европарламента и наблюдатель на выборах в Украине Ребекка Хармс, представляющая партию зеленых, назвала проведение свободных выборов в Украине на фоне российского вторжения заслугой действующего президента Петра Порошенко.

"На меня произвело большое впечатление, что Порошенко так быстро поздравил победителя Зеленского и признал итоги выборов", - заявила она, выразив надежду, что Зеленский успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия.

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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