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22.04.2019, 07:05

"Нужны перемены": в Германии отреагировали на выборы в Украине

"Нужны перемены": в Германии отреагировали на выборы в Украине - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол Германии в Украине сказал, что украинцы на свободных выборах решили - им нужны перемены

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Посол Германии в Украине Эрнст Райхель назвал прошедшие в Украине выборы свободным решением украинцев. Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

 "Самое важное - это были свободные выборы, а украинский народ смог решить, кто станет его президентом. Народ решил, что нужны перемены", - отметил Райхель в ночь на понедельник, 22 апреля.

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"Предвыборная гонка была жесткой и не всегда корректной, но это был открытый спор с сопоставимыми возможностями со всех сторон", - добавил Райхель.

Немецкий депутат Европарламента и наблюдатель на выборах в Украине Ребекка Хармс, представляющая партию зеленых, назвала проведение свободных выборов в Украине на фоне российского вторжения заслугой действующего президента Петра Порошенко.

"На меня произвело большое впечатление, что Порошенко так быстро поздравил победителя Зеленского и признал итоги выборов", - заявила она, выразив надежду, что Зеленский успешно воспользуется выданным ему кредитом доверия. 

По данным национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

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Теги: Эрнст Райхель, Петр Порошенко, Германия, ребекка хармс, выборы-2019
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