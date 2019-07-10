О ком пишут по выборам в Раду и кого "мочат" СМИ РФ: инфографика

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Новостные ленты СМИ РФ сейчас не так активны по теме Украины, как перед президентскими выборами, но все равно много пишут о выборах в Раду, причем основное внимание акцентируют на партиях Слуга народа, Оппозиционная платформа/За життя и Евросолидарность. Об этом сообщает Институт массовой информации.

Подавляющее большинство публикаций о Владимире Зеленском и Слуге народа - в негативном ключе, причем главным критиком президента выступает кандидат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Кто, как вы думаете, наезжает на гаранта со страниц СМИ РФ? Таки да, вы правы: московская платформа... в лице Рабиновича. Экс-гаранта тоже вспоминают, но уже без былой прыти. Поругают-поругают - и забудут", - отметили аналитики.

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Петра Порошенко и Евросолидарность упоминают в СМИ РФ втрое меньше. Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук фигурируют в новостях РФ совсем редко, и, как правило, в двух случаях: либо это довольно положительные новости об их деятельности, либо критика Зеленского или Порошенко.

В течение этой недели "популярным ньюсмейкером в росСМИ" был видеоблогер Анатолий Шарий, пишет ИМИ.

Для мониторинга ИМИ взяли топ-5 новостных сайтов по версии liveinternet.ru - пропагандистские ресурсы РИА Новости, Комсомольская правда, Газета.ру, Известия и Лента.ру, проанализировав все новости и статьи с 1 по 5 июля 2019 года, которые касаются выборов в Украине. Исследование проведено при поддержке фонда развития СМИ от посольства США в Украине.

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