ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным

Иск бывшего мэра Киева был составлен с нарушением требований законодательства

Окружной административный суд Киева вернул иск о статусе русского языка бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Черновецкий просил обязать Кабмин внести в Верховную Раду законопроект о придании русскому языку статуса государственного и признать противоправной бездеятельность правительства по этому вопросу.

Суд установил, что при составлении иска Черновецкий не придерживался требований Кодекса административного судопроизводства и положений Конституции о статусе государственного языка. Иск оставался без движения до устранения недостатков, в том числе, до изложения его на украинском языке.

Поскольку никаких документов об устранении недостатков иска в суд не поступило, иск был возвращен заявителю.

9 сентября Черновецкий подал иск в ОАСК о признании русского языка государственным.

Денис Юдин

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