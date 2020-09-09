Через скандальный ОАСК хотят сделать русский государственным. Инициатор - Черновецкий

Суд пока не решил, открывать ли производство

Окружной административный суд Киева просят обязать Кабинет министров внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истец — экс-мер столицы Леонид Черновецкий. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.

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Черновецкий считает, что правительство было обязано подать законопроект в Раду. Одно из требований — признать бездеятельность Кабмина незаконной.

Суд пока не решил, открывать ли производство.

В 2010 году Виктор Янукович уволил Черновецкого с поста главы КГГА и назначил Александра Попова . Черновецкий оставался мэром до 2012 года.

уволил Черновецкого с поста и назначил . Черновецкий мэром до 2012 года. В 2011 году стало известно о переезде Черновецкого в Грузию. В том же году он получил гражданство Израиля.

о переезде Черновецкого в Грузию. В том же году он гражданство Израиля. В 2012 году Виталий Кличко проиграл суд Черновецкому. Он утверждал, что Черновецкий на посту мэра Киева украл больше 70 млрд грн.

суд Черновецкому. Он утверждал, что Черновецкий на посту мэра Киева украл больше 70 млрд грн. В 2017 году суд разрешил Генпрокуратуре арестовать Черновецкого. Его подозревали в незаконном строительстве вертолетной площадки, которую связывают с Виктором Януковичем. Черновецкий назвал это дело местью Луценко. В последствии он просил ОАСК запретить Луценко выезд за границу.

Станислав Стороженко

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