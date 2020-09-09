Через скандальный ОАСК хотят сделать русский государственным. Инициатор - Черновецкий
09.09.2020, 19:44
Леонид Черновецкий (Фото: LIGA.net)
Суд пока не решил, открывать ли производство
Окружной административный суд Киева просят обязать Кабинет министров внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истец — экс-мер столицы Леонид Черновецкий. Об этом сообщила пресс-служба ОАСК.
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Черновецкий считает, что правительство было обязано подать законопроект в Раду. Одно из требований — признать бездеятельность Кабмина незаконной.
Суд пока не решил, открывать ли производство.
- В 2010 году Виктор Янукович уволил Черновецкого с поста главы КГГА и назначил Александра Попова. Черновецкий оставался мэром до 2012 года.
- В 2011 году стало известно о переезде Черновецкого в Грузию. В том же году он получил гражданство Израиля.
- В 2012 году Виталий Кличко проиграл суд Черновецкому. Он утверждал, что Черновецкий на посту мэра Киева украл больше 70 млрд грн.
- В 2017 году суд разрешил Генпрокуратуре арестовать Черновецкого. Его подозревали в незаконном строительстве вертолетной площадки, которую связывают с Виктором Януковичем. Черновецкий назвал это дело местью Луценко. В последствии он просил ОАСК запретить Луценко выезд за границу.
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