Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.06.2019, 18:21

Об Украине, но не о пленных. О чем говорили Трамп и Путин

Об Украине, но не о пленных. О чем говорили Трамп и Путин - Фото
Владимир Путин и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

По словам бывшего посла США в России, американский президент не стал поднимать вопрос о незаконных действия РФ по отношению к украинским морякам

На встрече с главой России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп "рассмеялся над вмешательствами в выборы" и не стал поднимать вопрос о пленных украинских моряках. Об этом в Twitter сообщил дипломат, бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

"Трамп рассмеялся над вмешательством в выборы (президента США – ред.) и не стал поднимать вопрос воинственного, незаконного поведение Путина против украинских моряков. Разочаровывает, но уже не шокирует", - написал он.

Дипломат также высказал мнение, что "Трамп последовательно умиротворяет Путина за счет интересов национальной безопасности США".

При этом, как сообщает CNN, президент США все же сказал Путину: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы", говоря о выборах американского президента в 2020 году.

Как ранее сегодня сообщалось, Трамп и Путин провели двустороннюю встречу на полях саммита Большой двадцатки в Осаке. В целом на встрече речь шла о ситуации в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях с Ираном.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, пленные моряки
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 