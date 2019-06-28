Об Украине, но не о пленных. О чем говорили Трамп и Путин

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

На встрече с главой России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп "рассмеялся над вмешательствами в выборы" и не стал поднимать вопрос о пленных украинских моряках. Об этом в Twitter сообщил дипломат, бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

"Трамп рассмеялся над вмешательством в выборы (президента США – ред.) и не стал поднимать вопрос воинственного, незаконного поведение Путина против украинских моряков. Разочаровывает, но уже не шокирует", - написал он.

Дипломат также высказал мнение, что "Трамп последовательно умиротворяет Путина за счет интересов национальной безопасности США".

При этом, как сообщает CNN, президент США все же сказал Путину: "Пожалуйста, не вмешивайтесь в выборы", говоря о выборах американского президента в 2020 году.

Как ранее сегодня сообщалось, Трамп и Путин провели двустороннюю встречу на полях саммита Большой двадцатки в Осаке. В целом на встрече речь шла о ситуации в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях с Ираном.