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Обмен пленных. У Зеленского рассказали о подготовке новых списков

Обмен пленных. У Зеленского рассказали о подготовке новых списков - Фото
Андрей Ермак (фото - скриншот видео)
23.09.2019, 08:17

Помощник президента Андрей Ермак не стал пока называть дату обмена пленных между Украиной и Россией

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленных, рассказал подробности, как готовятся новые списки по обмену. Об этом он сказал в интервью Левый берег.

"Есть люди, которые находятся на территории Российской Федерации, Крыма, есть те, которые на неподконтрольных территориях. По согласованию этих списков постоянно работает группа в Минске, поскольку их нужно подтвердить не только с нашей, но и с той стороны. Работа достаточно кропотливая", - отметил Ермак.

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По его словам, президент Владимир Зеленский всегда декларирует, что принцип возвращения всех незаконно удерживаемых Россией граждан Украины записан в минских соглашениях и является приоритетом. "Мы хотим, чтобы все наши люди вернулись домой", - подчеркнул Ермак.

Он не стал называть количество украинских заложников во временно оккупированном Донбассе, которые включат в списки.

"Конечно. Над ними проводится работа. Я не могу сейчас назвать конкретные цифры, это сотни людей. Думаю, мы выйдем на конкретные цифры где-то через месяц. Сейчас мы работаем над согласованием количества людей, чтобы перейти к процессу согласования сроков освобождения этой группы", - уточнил Ермак.

Отвечая на вопрос, можно ли назвать конец октября 2019 года промежуточной датой для второй серии освобождения заложников, Ермак сказал: "Не думаю, что это будет сам факт освобождения. Но мы делаем все, чтобы следующий этап произошел как можно быстрее".

  • По состоянию на 18 сентября на территории России и временно оккупированного Крыма продолжают находиться 113 украинских граждан из списка удерживаемых лиц, которыми Украина и Россия обменялись 16 июля 2019 года.

 

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Владимир Зеленский обмен списки андрей ермак
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