Обмен по новым спискам. Что говорят у Денисовой

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По состоянию на 18 сентября на территории России и временно оккупированного Крыма продолжают находиться 113 украинских граждан из списка удерживаемых лиц, которыми Украина и Россия обменялись 16 июля 2019 года. Об этом говорится в ответе Секретариата уполномоченного ВР по правам человека на информационный запрос LIGA.net.

"Из этого списка сейчас формируется перечень лиц для следующего взаимного обмена",- отмечается в сообщении.

В Секретариате украинского омбудсмена напомнили, что на встрече в Москве 16 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обменялись списками.

"Со своей стороны Денисова передала список по 150 делам. После обмена, который состоялся 7 сентября 2019 года, в Украину вернулись 35 украинцев. Граждане Украины Александр Стешенко и Владимир Присич, которые были внесены в список, были освобождены в августе 2019 года", - уточняется в сообщении.

О сроках, когда будут готовы и переданы новые списки пленных по обмену в Россию, у Денисовой не уточнили.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что Украина уже передала новые списки по обмену пленных в РФ.