Денисова рассказала, почему стал возможен обмен пленными

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Обмен пленными стал возможен из-за изменения риторики со стороны Украины, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью Левому берегу.

Отвечая на вопрос, почему Россия в течение пяти лет не отдавала пленных, но согласилась на обмен после того, как президентом стал Владимир Зеленский, Денисова сказала: "У президентов (Порошенко и Зеленского - ред.) - разная риторика. И я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло самую важную роль в достижении этой цели".

По ее информации, президенты Украины и России лично занимались составлением списка по освобождению. "Сначала было 24 моряка... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сообщила Денисова.

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