Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Денисова рассказала, почему стал возможен обмен пленными

Денисова рассказала, почему стал возможен обмен пленными - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.09.2019, 16:08

По словам омбудсмена, Зеленский лично договорился о включении в обмен политзаключенных, а не только моряков

Обмен пленными стал возможен из-за изменения риторики со стороны Украины, заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью Левому берегу.

Отвечая на вопрос, почему Россия в течение пяти лет не отдавала пленных, но согласилась на обмен после того, как президентом стал Владимир Зеленский, Денисова сказала: "У президентов (Порошенко и Зеленского - ред.) - разная риторика. И я думаю, что изменение некоторых позиций, о чем говорил президент Зеленский, сыграло самую важную роль в достижении этой цели".

По ее информации, президенты Украины и России лично занимались составлением списка по освобождению. "Сначала было 24 моряка... Потом президент Зеленский смог договориться и увеличить эту цифру - он делал это лично", - сообщила Денисова.

Читайте также: Зеленский о возврате Крыма из оккупации: Есть несколько идей

Напишите нам
Владимир Зеленский Людмила Денисова обмен
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 