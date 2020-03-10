Обмен. Россия категорически против освобождения крымских татар - Джемилев

Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Страна-агрессор Россия категорически против освобождения крымских татар из плена. Об этом Громадському радио заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат от партии Европейская солидарность Мустафа Джемилев.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Он уточнил, что общался с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой, о включении крымских татар в обменные списки.

Денисова, по словам Джемилева, сообщила, что крымские татары будут включены.

"Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. У нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - подчеркнул Джемилев.

Он уточнил, что списки для вероятного будущего обмена украинских заложников уже готовы.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно, прежде всего, тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", - отметил Джемилев.

5 марта президент Владимир Зеленский краинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц. заявил , что у

Читайте также: Зеленский уверен: нормандский саммит пройдет в конце апреля, а обмен - в марте