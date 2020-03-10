Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Обмен. Россия категорически против освобождения крымских татар - Джемилев

Обмен. Россия категорически против освобождения крымских татар - Джемилев - Фото
Мустафа Джемилев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
10.03.2020, 10:33

Нардеп Мустафа Джемилев считает, что некоторые крымские татары, которые сейчас находятся в российском заключении, сами могут отказаться от обмена

Страна-агрессор Россия категорически против освобождения крымских татар из плена. Об этом Громадському радио заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат от партии Европейская солидарность Мустафа Джемилев.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Он уточнил, что общался с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой, о включении крымских татар в обменные списки.

Денисова, по словам Джемилева, сообщила, что крымские татары будут включены.

"Но я должен сказать, что россияне категорически против освобождения крымских татар. У нас там довольно идейные люди. Если они узнают, что их обменивают на бандитов, то они могут и отказаться", - подчеркнул Джемилев.

Он уточнил, что списки для вероятного будущего обмена украинских заложников уже готовы.

"Нам передали список из СБУ на утверждение. И вскоре они любой ценой все же планируют обменивать людей. Но мы для себя определили приоритеты: обменивать нужно, прежде всего, тех, у кого самые большие сроки, например, 17-18 лет и по состоянию здоровья. Списки уже готовы, но сейчас Россия просто не ведет разговоров об этом", - отметил Джемилев.

  • 5 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона в Минске передала список из более 200 фамилий для будущего взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Читайте также: Зеленский уверен: нормандский саммит пройдет в конце апреля, а обмен - в марте

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Людмила Денисова крымские татары Мустафа Джемилев обмен европейская солидарность
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 