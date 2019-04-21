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21.04.2019, 21:25

Обо мне рассказали много лжи - Порошенко

Обо мне рассказали много лжи - Порошенко - Фото
Петр Порошенко (фото - скриншот видео)

"Я бы сам за себя не проголосовал, если бы поверил во всю ложь, которую обо мне рассказывали", - сказал президент

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Комментируя итоги экзитполов, президент Украины Петр Порошенко сказал: "Если бы я мог поверить во все, что обо мне рассказывали, то сам за себя не проголосовал бы".

"Я люблю Украину. Я люблю свой родной украинский народ. И этим чувством я руководствовался все годы моего, поверьте, нелегкого президентства. И за эти годы обо мне рассказали много ужасной лжи. И если бы я мог в нее поверить, я бы сам за себя не проголосовал", - сказал глава государства.

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Он выразил убеждение, что история все расставит на свои места.

По итогам национального экзитпола, проведенного консорциумом социологов из фонда Деминициатив, КМИС и Центром Разумкова, во втором туре президентских выборов побеждает Владимир Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

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Теги: выборы
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