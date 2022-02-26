Оборона Киева. Бои у Берестейской, враг наносил удары по военной части, наши отбили: видео

Ночью, 26 февраля, в Киеве идут бои в районе метро Берестейская и Шулявская. Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска, в тг-каналах советник главы МВД Антон Геращенко и Госспецсвязь.

Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на проспекте Победы, нападение отражено, сообщили в Сухопутных войсках.

"ВСУ и Территориальная Оборона обороняют Киев. Враг наносил удары по военной части на метро Берестейская", – написал Геращенко.

В Госспецсвязи сообщили о стрельбе, пулеметных очередях и взрывах в районе Шулявки и Киевского зоопарка.

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Наталия Медведева

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