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Оборона Киева. Бои у Берестейской, враг наносил удары по военной части, наши отбили: видео

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26.02.2022, 04:23
Оборона Киева. Бои у Берестейской, враг наносил удары по военной части, наши отбили: видео - Фото
Скриншот видео

Ночью, 26 февраля, в Киеве идут бои в районе метро Берестейская и Шулявская. Об этом сообщают в Facebook Сухопутные войска, в тг-каналах советник главы МВД Антон Геращенко и Госспецсвязь.

Военные преступники России атаковали одну из воинских частей в Киеве на проспекте Победы, нападение отражено, сообщили в Сухопутных войсках.

Оборона Киева. Бои у Берестейской, враг наносил удары по военной части, наши отбили: видео

"ВСУ и Территориальная Оборона обороняют Киев. Враг наносил удары по военной части на метро Берестейская", – написал Геращенко.

Оборона Киева. Бои у Берестейской, враг наносил удары по военной части, наши отбили: видео

В Госспецсвязи сообщили о стрельбе, пулеметных очередях и взрывах в районе Шулявки и Киевского зоопарка. 

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Наталия Медведева
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