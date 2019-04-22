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22.04.2019, 15:34

Обработано 99% бюллетеней. Побеждает Зеленский

Обработано 99% бюллетеней. Побеждает Зеленский - Фото
Владимир и Елена Зеленские (фото - ЕРА)

У Владимира Зеленского – 73,2%

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По Украине обработано 99,3% проколов, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Согласно подсчету голосов, Владимир Зеленский набирает 73,2%, Петр Порошенко – 24,4%.

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Ранее сегодня в штабе Зеленского сообщили, что их подсчет практически сходится с данными ЦИК. Также, по данным его штаба, самый большой процент поддержки Владимира Зеленского в Луганской области: по данным ЦИК — 89,1%, по данным штаба — 90,2%. На втором месте по поддержке Одесская и Днепропетровская области, чуть больше 87%.

Национальный экзитпол показывал почти такую же картину: у Зеленского - 73% голосов, у Порошенко - 25%.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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