Обработано 99% бюллетеней. Побеждает Зеленский

Владимир и Елена Зеленские (фото - ЕРА)

По Украине обработано 99,3% проколов, сообщает Центральная избирательная комиссия.

Согласно подсчету голосов, Владимир Зеленский набирает 73,2%, Петр Порошенко – 24,4%.

Реклама

Нажмите, чтобы увеличить:

Ранее сегодня в штабе Зеленского сообщили, что их подсчет практически сходится с данными ЦИК. Также, по данным его штаба, самый большой процент поддержки Владимира Зеленского в Луганской области: по данным ЦИК — 89,1%, по данным штаба — 90,2%. На втором месте по поддержке Одесская и Днепропетровская области, чуть больше 87%.

Национальный экзитпол показывал почти такую же картину: у Зеленского - 73% голосов, у Порошенко - 25%.