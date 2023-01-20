Общего решения по Leopard пока нет, но частное решение возможно – глава Минобороны Польши

Хотя решение о передаче танков Leopard 2 Украине не было сегодня принято на встрече в Рамштайне, вполне возможно, что обсуждение той же темы в более узком кругу окажется продуктивнее. Об этом сказал журналистам министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет The Guardian.

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Блащак заявил, что он по-прежнему убежден, что "выстраивание коалиции будет успешным", несмотря на то, что при обсуждении темы передачи Украине танков Leopard 2 консенсуса союзников достичь пока не удалось.

Его оптимизм, как он пояснил, основан на том, что сегодня на полях Рамштайна отдельно встретились министры обороны 15 стран, которые "обговорили эту тему".

Сегодня глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что западные министры обороны и начальники штабов, собравшиеся в Рамштайне, не смогли договориться о поставке в Украину боевых танков немецкого производства – дескать, нужно тщательно взвесить все "за" и "против".

Сергій Бережний

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