Общего решения по Leopard пока нет, но частное решение возможно – глава Минобороны Польши
20.01.2023, 18:10
Мариуш Блащак (Фото: Минобороны Польши)
Хотя решение о передаче танков Leopard 2 Украине не было сегодня принято на встрече в Рамштайне, вполне возможно, что обсуждение той же темы в более узком кругу окажется продуктивнее. Об этом сказал журналистам министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет The Guardian.
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Блащак заявил, что он по-прежнему убежден, что "выстраивание коалиции будет успешным", несмотря на то, что при обсуждении темы передачи Украине танков Leopard 2 консенсуса союзников достичь пока не удалось.
Его оптимизм, как он пояснил, основан на том, что сегодня на полях Рамштайна отдельно встретились министры обороны 15 стран, которые "обговорили эту тему".
- Сегодня глава Минобороны Германии Борис Писториус сказал, что западные министры обороны и начальники штабов, собравшиеся в Рамштайне, не смогли договориться о поставке в Украину боевых танков немецкого производства – дескать, нужно тщательно взвесить все "за" и "против".
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