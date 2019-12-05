ОБСЕ назначила нового представителя в Минске

Хайди Грау и экс-президент Швейцарии Дидье Буркхальтер (Фото - Shawn Thew - EPA)

Новым представителем действующей председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе стала дипломатка из Швейцарии Хейди Грау. Об этом сообщает Укринформ.

Грау сменит на этом посту австрийского дипломата Мартина Сайдика. О ее назначении сегодня, 5 декабря, сообщил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак во время открытия пленарной сессии Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Грау с августа 2015 года возглавляла отдел по вопросам гуманитарной безопасности Министерства иностранных дел Швейцарии.

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