У Зеленского придумали, кто будет представлять ОРДЛО в Минске

В Офисе президента Владимира Зеленского придумали, как начать диалог с оккупированными территориями, не привлекая к переговорам в Минске боевиков. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак на встрече в Лондоне, организованной Chatham House и Украинской призмой.

Идея заключается в том, что необходимо выбрать по представителю от каждого района Донецкой и Луганской областей. Это должны быть люди, которые проживают на подконтрольной Украине территории и имеют правовую связь с Донбассом: прописку, недвижимость, бизнес и т. д. По словам Ермака, это могут быть известные личности, деятели культуры, звезды спорта и т. д. (на оффреке в качестве примера он называл Сергея Бубку). Всего таких представителей территорий будет 18.

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Украина в свою очередь также выбирает 18 представителей. Вместе с представителями территорий Донбасса, всего 36 человек, они должны будут выбрать шестерых людей (три плюс три), которые и будут от имени ОРДЛО участвовать в Минском процессе.

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Видео: Новости Донбасса/Facebook