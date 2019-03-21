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21.03.2019, 06:48

ОБСЕ определилась с новым главой миссии в Украине

ОБСЕ определилась с новым главой миссии в Украине - Фото
Халит Чевик (скриншот из видеозаписи)

Последние пять лет на этой должности находится другой турецкий дипломат - Эртурул Апакан. Его сменит новоназначенный Халит Чевик.

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Конкурс на должность главы миссии ОБСЕ в Украине закончился назначением турецкого дипломата Халита Чевика. Он обошел пять других кандидатов, сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

С 2012 года по октябрь 2016-го Чевик, который учился в Анкаре, был постоянным представителем Турции в ООН.

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Пока что в Киеве местным председателем специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уже почти пять лет работает другой турецкий дипломат - Эртурул Апакан, чьи полномочия скоро заканчиваются - 2 апреля.

"Твердая поддержка Турцией СММ, которая действует по принципу беспристрастности и прозрачности, будет продолжаться. Мы уверены, что посол Чевик после вступления в должность также внесет вклад в успех миссии и, тем самым, в региональный мир и стабильность", - подчеркнули в турецком МИД.

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Теги: обсе, назначение, мид турции, Халит Чевик
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