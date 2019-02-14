Когда-то ОБСЕ будет стыдно за двойные стандарты - нардеп

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В условиях продолжающейся гибридной войны России Украина помогает ООН, Совету Европы, ОБСЕ и другим международным организациям "не бояться и не забывать о своих принципах и уставах". Об этом, комментируя отношение ОБСЕ к предстоящим выборам в Украине, заявила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она выразила глубокую обеспокоенность тем, что в ОБСЕ по мониторингу прошлых президентских и парламентских выборов в России "нет ни слова" о фальсификации этих выборов в захваченном украинском Крыму.

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"И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты", - предостерегла Геращенко.

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Россияне не будут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, пишет Геращенко, пока не вернут Крым и часть Донбасса, не освободят заложников и военнопленных, а также не заберут войска и военную технику со временно оккупированных территорий.

По словам нардепа, Украина в этом вопросе руководствуется своими национальными интересами, то есть поступает "так, как действовала бы любая страна в такой ситуации".

"Всем остальным международным наблюдателям мы рады и открыты. Приглашаем, ждем на каждом участке", - пишет она.

7 февраля 2019 года Рада запретила гражданам страны-агрессора РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ.