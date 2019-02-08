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08.02.2019, 12:20

Геращенко - ОБСЕ: Не надо подыгрывать злу

Геращенко - ОБСЕ: Не надо подыгрывать злу - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер подчеркнула, что Украина дальше будет принимать меры для исключения россиян изо всех миссий

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Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко прокомментировала заявление ОБСЕ о том, что запрет гражданам страны-агрессора быть наблюдателями на выборах Украины противоречит правилам организации. У себя в Facebook она написала, что Украина, в свою очередь, глубоко разочарована отсутствием в отчетах ОБСЕ упоминаний о незаконных выборах в аннексированном Крыму.

"Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации кражи Крыма", - подчеркнула Геращенко.

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Геращенко также обратила внимание на то, что лишь с уменьшением в составе СММ ОБСЕ россиян и их сателлитов миссия начала фиксировать колонны российской техники, новые радиолокационные российские комплексы.

“Мы и в дальнейшем будем выдавливать россиян изо всех миссий до момента деоккупации Крыма и Донбасса”, - написала Геращенко.

Ранее директор Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьорг Солур Гисладоттир выразила сожаление о решении украинских властей запретить гражданам РФ и их протеже быть наблюдателями за выборами.

Вчера, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам страны-агрессора быть наблюдателями за выборами в Украине в составе миссии БДИПЧ.

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Теги: БДИПЧ, Крым, выборы, обсе, Ирина Геращенко, наблюдатели
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