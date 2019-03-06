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06.03.2019, 16:48

ОБСЕ проверяет семь украинских телеканалов перед выборами

ОБСЕ проверяет семь украинских телеканалов перед выборами - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В прайм-тайм проверяются телеканалы UA:Перший, 1+1, 112 Украина, 5 канал, Украина, Интер, ICTV

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Миссия ОБСЕ/ БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) проверяет семь украинских телеканалов на предмет соблюдения избирательного законодательства. Об этом сообщила представитель Миссии ОБСЕ /БДИПЧ Франческа Боггери во время встречи с членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает пресс-служба совета.

В прайм-тайм проверяются телеканалы UA:Перший, 1+1, 112 Украина, 5 канал, Украина, Интер, ICTV. Эти каналы, как уточняется, были выбраны на количество их зрителей.

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"Отслеживается баланс, есть ли соблюдения избирательного законодательства в отношении всех кандидатов, свободны ли медиа в размещении своих материалов, могут ли граждане получить достаточное количество информации об избирательной кампании разных кандидатов", - сообщает Нацсовет.

Ранее сегодня в Национальной общественной телерадиокомпании опровергли информацию сайта Оппозиционной платформы За жизнь о том, что телерадиокомпания Украины осуществляет цензуру политической рекламы кандидата на пост президента Юрия Бойко.

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Теги: выборы, телеканалы, обсе
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