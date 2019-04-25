Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.04.2019, 21:17

ОБСЕ раскритиковала указ Путина о выдаче паспортов РФ в Донбассе

ОБСЕ раскритиковала указ Путина о выдаче паспортов РФ в Донбассе - Фото
ОБСЕ

ОБСЕ призвала к прекращению огня и поддержке работы своей специальной мониторинговой миссии в Украине

Реклама
Реклама

В ОБСЕ выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с указом президента страны-агрессора РФ Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления российских паспортов жителям оккупированного Россией Донбасса. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Словацкое руководство (Словакия председательствует в ОБСЕ в 2019 году, - ред.) считает, что этот односторонний шаг может подорвать усилия по мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее, и призывает все государства-участники к преданности принципам и задачам ОБСЕ. Председательство призывает все стороны воздержаться от односторонних мер и вместе продолжить поиск путей для полного воплощения минских соглашений" - говорится в заявлении.

Реклама

ОБСЕ также призвала к прекращению огня и поддержке работы своей специальной мониторинговой миссии в Украине.

Российские оккупанты будут выдавать паспорта РФ жителям украинского Донбасса на территории Ростовской области РФ, при этом они якобы не будут требовать отказа от гражданства Украины.

Отправить:
Распечатать:
Теги: паспорт, обсе, Путин, указ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 