ОБСЕ раскритиковала указ Путина о выдаче паспортов РФ в Донбассе

ОБСЕ

В ОБСЕ выразили "глубокую обеспокоенность" в связи с указом президента страны-агрессора РФ Владимира Путина об упрощении процедуры предоставления российских паспортов жителям оккупированного Россией Донбасса. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Словацкое руководство (Словакия председательствует в ОБСЕ в 2019 году, - ред.) считает, что этот односторонний шаг может подорвать усилия по мирному урегулированию кризиса в Украине и вокруг нее, и призывает все государства-участники к преданности принципам и задачам ОБСЕ. Председательство призывает все стороны воздержаться от односторонних мер и вместе продолжить поиск путей для полного воплощения минских соглашений" - говорится в заявлении.

Реклама

ОБСЕ также призвала к прекращению огня и поддержке работы своей специальной мониторинговой миссии в Украине.

Российские оккупанты будут выдавать паспорта РФ жителям украинского Донбасса на территории Ростовской области РФ, при этом они якобы не будут требовать отказа от гражданства Украины.