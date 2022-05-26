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Обстрел Харькова: есть жертвы среди мирных жителей – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 16:33
Обстрел Харькова: есть жертвы среди мирных жителей – глава ОГА - Фото
Последствия предыдущих обстрелов Харькова (фото - ГСЧС Харьковской области)

26 мая армия России обстреляла Харьков: среди мирного населения есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Позже данные о погибших и пострадавших уточнила советник главы облсовета Наталья Попова в Facebook – она написала, что пять человек погибли и десять человек получили ранения (в том числе один ребенок).

Опасность возобновления обстрелов сохраняется, харьковчанам рекомендовано оставаться в укрытиях.

  • 21 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия планирует перебросить новые подразделения на Харьковское направление, а также форсировать Северский Донец на Славянском и Лиманском направлениях. 
Сергей Бережной
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