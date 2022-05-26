Обстрел Харькова: есть жертвы среди мирных жителей – глава ОГА

26 мая армия России обстреляла Харьков: среди мирного населения есть погибшие и раненые. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Позже данные о погибших и пострадавших уточнила советник главы облсовета Наталья Попова в Facebook – она написала, что пять человек погибли и десять человек получили ранения (в том числе один ребенок).

Опасность возобновления обстрелов сохраняется, харьковчанам рекомендовано оставаться в укрытиях.

21 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия планирует перебросить новые подразделения на Харьковское направление, а также форсировать Северский Донец на Славянском и Лиманском направлениях.

Сергей Бережной

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