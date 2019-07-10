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10.07.2019, 19:08

Обстрел колонны губернатора. Зеленский поручил "жестко ответить"

Обстрел колонны губернатора. Зеленский поручил "жестко ответить" - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

На Банковой сообщили, что автомобиль главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, "стоявший неподалеку, не пострадал"

Президент Владимир Зеленский назвал обстрел со стороны боевиков в Донбассе автомобиля ВСУ попыткой срыва минских договоренностей и поручил главе штаба Руслану Хомчаку максимально усилить активность по обезвреживанию диверсионных групп. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Это дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате", - сказал Зеленский.

На Банковой сообщили, что автомобиль главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, "стоявший неподалеку, не пострадал".

Президент отметил, что расчеты провокаторов не оправдаются, приверженность Украины дипломатическим решениям неизменна.

Зеленский поручил Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп, а также "мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

Ранее в штабе ООС сообщили, что автомобиль КрАЗ одного из подразделений объединенных сил попал под обстрел из ПТРК. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. По данным Newsroom, под обстрел попало авто Кириленко. Журналисты сообщают, что он якобы без согласования с командованием ООС отправился "осматривать просторы вселенной".

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Теги: Владимир Зеленский, руслан хомчак, Павел Кириленко
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