В Донбассе обстреляли колонну с авто губернатора Донецкой области

Кириленко Павел Фото: facebook.com/Павел Кириленко

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В зоне ведения боевых действий в Донбассе боевики из противотанкового ракетного комплекса поразили автомобиль КрАЗ одного из подразделений объединенных сил. Один военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Обстрел произошел сегодня около 15:00 в районе южной окраины Гранитного Волновахского района Донецкой области.

Раненый эвакуирован.

По данным Newsroom, под обстрел попало авто главы Донецкой ОГА Павла Кириленко. Журналисты сообщают, что он якобы без согласования с командованием ООС отправился "осматривать просторы вселенной".

По информации издания, погибший и раненый были в машине сопровождения. Сам Кириленко не пострадал.

Позже информацию об обстреле подтвердили в Офисе президента. Однако по их версии, машина губернатора "стояла недалеко", она не пострадала.

Президент Владимир Зеленский назначил Кириленко главой Донецкой ОГА 5 июля.

Сообщалось, что брат Кириленко живет на оккупированной территории и воюет за боевиков против украинской армии.

Зеленский заявил, что Кириленко с братом якобы не общается.