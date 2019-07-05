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05.07.2019, 13:11

Зеленский назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации

Зеленский назначил нового главу Донецкой облгосадминистрации - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Президент сегодня поехал в Донецкую область, уволил Александра Куця и назначил взамен Павла Кириленко

Президент Владимир Зеленский освободил Александра Куця от должности главы Донецкой облгосударственной администрации и назначил на нее Павла Кириленко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Павла Кириленко председателем Донецкой областной государственной администрации", - говорится в тексте указа.

33-летний Кириленко с сентября 2017 года был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона. В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и ГПУ.

Женат, имеет двух детей - дочь и сына.

Сегодня, в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска, президент отправился с рабочей поездкой в Донецкую область.

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Теги: Владимир Зеленский, александр куць, глава Донецкой ОГА, Павел Кириленко
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