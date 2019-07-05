Зеленский отправился в Донецкую область

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский сегодня, 5 июля, в пятую годовщину освобождения Славянска и Краматорска отправился с рабочей поездкой в Донецкую область. Об этом сообщает Офис президента.

В Краматорске Зеленский примет участие в мероприятиях по случаю освобождения городов.

Также Зеленский сегодня представит нового председателя Донецкой областной государственной администрации.

Во время визита в Канаду Зеленский заявил, что для восстановления разрушенного в результате продолжающейся гибридной войны России против Украины Донбасса нужно вливание в регион более 10 млрд евро. "Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты в Донбассе", - добавил он.

Как выразился президент, "возвращение Крыма и мир на Донбассе - это залог спокойного сна и в Европе, и в мире".