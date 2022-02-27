Обстрел нефтебазы под Киевом. Глава ОГА заявил об угрозе экологической катастрофы

При обстреле нефтебазы в селе Крячки возле Василькова Киевской области ракета российских оккупантов попала в резервуар с топливом, вспыхнул пожар. Глава Киевской ОГА Алексей Кулеба сообщает об угрозе экологической катастрофы.

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При этом ГСЧС не может приступить к тушению пожара из-за продолжающегося боя за аэропорт в Василькове.

"В настоящее время удалось перекрыть поставки газа. Есть прямое попадание в резервуар с топливом – нам грозит экологическая катастрофа. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить!" – написал Кулеба.

Сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по нефтебазе КЛО в Крячках, недалеко от Василькова. Вспыхнул пожар.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российский десант, который сбрасывали в полях Обуховского района, подошел к городу и сейчас его ликвидируют военные ВСУ. Для России Васильков важен как плацдарм для блокады Одесской и Обуховской трасс на Киев.

Вадим Ребрина

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