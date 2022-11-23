Обстреливал Мариуполь и Азовсталь: ГБР передало в суд обвинение против офицера-предателя
Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование в отношении старшего офицера ВМС Украины, который в 2014 году перешел на сторону агрессора.
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ГБР сообщает, что направило в суд обвинительный акт против бывшего помощника командира корабля "Константин Ольшанский", который в 2014 году предал присягу и перешел на сторону врага.
По данным Бюро, капитан II ранга получил в ВМФ России должность командира большого десантного корабля "Новочеркасск", и именно с этого корабля вел обстрелы Мариуполя и завода Азовсталь.
Бывший украинский офицер обвиняется в государственной измене. В случае признания виновным его могут приговорить к лишению свободы до 15 лет.
Из публикаций медиа известно, что командиром БДК "Новочеркасск" в марте 2022 года был капитан II ранга Юрий Павлов, до 2014 года – офицер ВМС Украины.
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