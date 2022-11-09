СБУ установила места нахождения и маршруты восьми предателей в Херсонской области

Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене восьми приспешникам российских оккупантов, добровольно присоединившимся к созданному россиянами "гу мвд Херсонской области". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Указанное псевдообразование, по информации спецслужбы, выполняет кремлевские задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированного региона. Для этого применяют целый арсенал карательно-репрессивных мер, среди которых – похищение людей, их незаконное лишение свободы и пытки.

Также СБУ установила, что предатели грабят жилье местных жителей. Из жилищ выносят деньги, бытовую технику и другое личное имущество.

Для подбора кадров руководство оккупационного органа использует личные связи, в том числе среди бывших правоохранителей. При этом каждую "кандидатуру" согласовывают с кадровыми сотрудниками российских спецслужб, сообщили в СБУ.

В настоящее время о подозрении в госизмене сообщено новоназначенным "чиновникам ГУ МВД", а именно:

- начальнику управления уголовного розыска;

- заместителю начальника управления кадрового обеспечения – начальнику отдела кадров;

- заместителю начальника дежурной части;

- заместителю начальника организационно-методического отдела;

- старшему оперуполномоченному отделу борьбы с организованной преступностью;

- следователю следственного управления;

- оперуполномоченному отдела по борьбе с организованной преступностью;

- оперуполномоченному отдела по розыску преступников и без вести пропавших.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности установили их места нахождения и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.

Ранее сегодня российские пропагандистские СМИ сообщили о гибели в Херсонской области коллаборанта Кирилла Стремоусова, работавшего на оккупационную администрацию.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу согласился с предложением командующего российской группировкой в Украине Сергея Суровикина об отводе российских войск на левый берег Днепра в Херсонской области.

Вадим Ребрина

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