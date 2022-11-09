СБУ установила места нахождения и маршруты восьми предателей в Херсонской области
Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене восьми приспешникам российских оккупантов, добровольно присоединившимся к созданному россиянами "гу мвд Херсонской области". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Указанное псевдообразование, по информации спецслужбы, выполняет кремлевские задачи по подавлению сопротивления и запугиванию жителей временно оккупированного региона. Для этого применяют целый арсенал карательно-репрессивных мер, среди которых – похищение людей, их незаконное лишение свободы и пытки.
Также СБУ установила, что предатели грабят жилье местных жителей. Из жилищ выносят деньги, бытовую технику и другое личное имущество.
Для подбора кадров руководство оккупационного органа использует личные связи, в том числе среди бывших правоохранителей. При этом каждую "кандидатуру" согласовывают с кадровыми сотрудниками российских спецслужб, сообщили в СБУ.
В настоящее время о подозрении в госизмене сообщено новоназначенным "чиновникам ГУ МВД", а именно:
- начальнику управления уголовного розыска;
- заместителю начальника управления кадрового обеспечения – начальнику отдела кадров;
- заместителю начальника дежурной части;
- заместителю начальника организационно-методического отдела;
- старшему оперуполномоченному отделу борьбы с организованной преступностью;
- следователю следственного управления;
- оперуполномоченному отдела по борьбе с организованной преступностью;
- оперуполномоченному отдела по розыску преступников и без вести пропавших.
Кроме того, сотрудники Службы безопасности установили их места нахождения и маршруты перемещения и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины.
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