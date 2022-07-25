Обстрелы приграничья. Россияне ударили "градами" по Черниговской области
25.07.2022, 19:46
Град (Фото - Mil.ru)
Россияне обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" село в Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
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По данным главы ОВА, сегодня, 25 июля, около 19:00, россияне обстреляли из "градов" территорию возле села Михальчина Слобода в Новгород-Северской громаде.
По словам Чауса, "насчитали 12 взрывов/приходов".
Он добавил, что информация о потерях среди населения и разрушениях уточняется.
- В начале полномасштабного вторжения РФ почти вся Черниговская область была захвачена. Несмотря на это, Чернигов, Нежин, Прилуки и еще несколько городов держали оборону и не были захвачены.
- 3 апреля 2022 года значительная часть области аж да Чернигова была освобождена от оккупантов, а к 6 апреля большая часть россиян покинула область.
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