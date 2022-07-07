Под Черниговом из реки достали два российских танка с телами оккупантов – фото

В Черниговской области из реки достали два российских танка, утопленных там еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. В танках находились пятеро российских оккупантов, передают Генштаб ВСУ и оперативное командование "Север" со ссылкой на Корюковскую районную военную администрацию.
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В сообщении сказано, что на территории Менской громады под Черниговом из реки вытащили два российских танка и пятерых "законсервированных" россиян.
Один вражеский танк Т-72, по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, и те, кто находился в башне, утонули.
Еще один российский танк Т-72 из реки достали 6 июля. Внутри нашли тела всего экипажа – трех человек.
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