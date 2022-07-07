Под Черниговом из реки достали два российских танка с телами оккупантов – фото

В Черниговской области из реки достали два российских танка, утопленных там еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. В танках находились пятеро российских оккупантов, передают Генштаб ВСУ и оперативное командование "Север" со ссылкой на Корюковскую районную военную администрацию.

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В сообщении сказано, что на территории Менской громады под Черниговом из реки вытащили два российских танка и пятерых "законсервированных" россиян.

Один вражеский танк Т-72, ​​по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, и те, кто находился в башне, утонули.

Еще один российский танк Т-72 из реки достали 6 июля. Внутри нашли тела всего экипажа – трех человек.

В начале полномасштабного вторжения РФ почти вся Черниговская область была захвачена. Несмотря на это, Чернигов, Нежин, Прилуки и еще несколько городов держали оборону и не были взяты.

3 апреля 2022 года значительная часть области аж да Чернигова была освобождена от оккупантов, а к 6 апреля большая часть россиян покинула область.

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