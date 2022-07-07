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"Горели танки, пылали". СБУ показала видео работы ударных беспилотников по россиянам видео

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 18:25
Скриншот из видеозаписи
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Военная контрразведка Службы безопасности Украины опубликовала видео уничтожения украинскими ударными беспилотниками двух танков и одной боевой машины пехоты.

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"Горели российские танки, пылали… А над ними наши ударные дроны кружили. Бьем врагов там, где они не ждут, но бьем так мощно – чтобы сразу росла статистика их потерь", – сказано в сообщении СБУ.

На видео показано уничтожение двух российских танков Т-80, одного танка Т-72 и одной бронемашины БМП-2.

  • Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку ударных беспилотников Bayraktar. Турецкая компания решила отправить Украине три дрона бесплатно.
  • Вчера Bayraktar от Литвы отправился в Украину, и тысячи литовцев пришли его "провожать".

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Оксана Житнюк
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сбу дрон БПЛА беспилотник танк
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