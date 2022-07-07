Военная контрразведка Службы безопасности Украины опубликовала видео уничтожения украинскими ударными беспилотниками двух танков и одной боевой машины пехоты.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Горели российские танки, пылали… А над ними наши ударные дроны кружили. Бьем врагов там, где они не ждут, но бьем так мощно – чтобы сразу росла статистика их потерь", – сказано в сообщении СБУ.
На видео показано уничтожение двух российских танков Т-80, одного танка Т-72 и одной бронемашины БМП-2.
- Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку ударных беспилотников Bayraktar. Турецкая компания решила отправить Украине три дрона бесплатно.
- Вчера Bayraktar от Литвы отправился в Украину, и тысячи литовцев пришли его "провожать".
Смотрите также: "Вот такое утро". ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии