Военная контрразведка Службы безопасности Украины опубликовала видео уничтожения украинскими ударными беспилотниками двух танков и одной боевой машины пехоты.

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"Горели российские танки, пылали… А над ними наши ударные дроны кружили. Бьем врагов там, где они не ждут, но бьем так мощно – чтобы сразу росла статистика их потерь", – сказано в сообщении СБУ.

На видео показано уничтожение двух российских танков Т-80, одного танка Т-72 и одной бронемашины БМП-2.

Волонтерский фонд Сергея Притулы за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку ударных беспилотников Bayraktar. Турецкая компания решила отправить Украине три дрона бесплатно.

Вчера Bayraktar от Литвы отправился в Украину, и тысячи литовцев пришли его "провожать".

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Оксана Житнюк

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