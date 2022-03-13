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Обстрелы Северодонецка, Рубежного, Попасной. Горят десятки домов – Луганская ОВГА

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2022, 18:05

В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки жилых домов, есть пострадавшие. Спасатели работают без остановки. Об этом сообщает telegram-канал главы Луганской областной военной госадминистрации Сергея Гайдая.

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По информации Гайдая, из-за обстрелов российской армии в Северодонецке сегодня горели десятки жилых квартир, здание профессионального училища. С самого утра боевики обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор.

В Рубежном в результате обстрела произошло возгорание гаражей, частных домов, перебит газопровод. В Попасной также загорелись жилые дома, гаражи и вагоноремонтный завод.

Обстрелы Северодонецка, Рубежного, Попасной. Горят десятки домов – Луганская ОВГА

Обстрелы Северодонецка, Рубежного, Попасной. Горят десятки домов – Луганская ОВГА

Обстрелы Северодонецка, Рубежного, Попасной. Горят десятки домов – Луганская ОВГА

В настоящее время продолжаются обстрелы города Золотое и села Тошковка.

Информация о пострадавших гражданах и разрушениях уточняется.

  • Вчера Гайдай сообщил, что 70% территорий Луганской области временно оккупированы российскими войсками. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Валерия Кондратова
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луганская область война с россией Сергей Гайдай
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