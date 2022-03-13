Обстрелы Северодонецка, Рубежного, Попасной. Горят десятки домов – Луганская ОВГА
В Северодонецке, Рубежном и Попасной горят десятки жилых домов, есть пострадавшие. Спасатели работают без остановки. Об этом сообщает telegram-канал главы Луганской областной военной госадминистрации Сергея Гайдая.
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По информации Гайдая, из-за обстрелов российской армии в Северодонецке сегодня горели десятки жилых квартир, здание профессионального училища. С самого утра боевики обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор.
В Рубежном в результате обстрела произошло возгорание гаражей, частных домов, перебит газопровод. В Попасной также загорелись жилые дома, гаражи и вагоноремонтный завод.
В настоящее время продолжаются обстрелы города Золотое и села Тошковка.
Информация о пострадавших гражданах и разрушениях уточняется.
- Вчера Гайдай сообщил, что 70% территорий Луганской области временно оккупированы российскими войсками. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки.
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