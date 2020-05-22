Объявлен новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)

На портале вакансий государственной службы объявили конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Заявку могут подать только те, у кого есть опыт госслужбы.

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Среди квалификационных требований к кандидатам — минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

Объявление о конкурсе было опубликовано сегодня, в пятницу, 22 мая. Конечный срок подачи документов — в понедельник, 25 мая.

Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Однако Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.

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