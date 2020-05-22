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Объявлен новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Объявлен новый конкурс на должность главы Национальной службы здоровья - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
22.05.2020, 17:54

Кабмин объявил новый конкурс на должность главы НСЗУ после того, как победители предыдущего не подошли министру Максиму Степанову

На портале вакансий государственной службы объявили конкурс на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Заявку могут подать только те, у кого есть опыт госслужбы.

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Среди квалификационных требований к кандидатам — минимум трехлетний "опыт работы на должностях госслужбы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

Объявление о конкурсе было опубликовано сегодня, в пятницу, 22 мая. Конечный срок подачи документов — в понедельник, 25 мая.

Конкурс на должность главы НСЗУ уже проходил. Наибольшее количество баллов на нем набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Однако Степанов отказался объявить кого-либо из них победителем, заявив, что кандидаты не подошли по видению и качествам.

Читайте также: Большое интервью | Почему Зеленский и Степанов передумали медреформу проводить. Интервью с и.о. главы НСЗУ

Вадим Ребрина
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