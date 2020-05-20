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Степанов заявил об отсутствии победителя конкурса на главу НСЗУ

Степанов заявил об отсутствии победителя конкурса на главу НСЗУ - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Кабмина)
20.05.2020, 17:47

Глава МОЗ утвердил распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы НСЗУ путем заключения контракта

Министр здравоохранения Максим Степанов не утвердил победителя конкурса на должность главы Национальной службы здоровья (НСЗУ). Об этом Степанов сказал в ходе заседания правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

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"На главу НСЗУ был проведен конкурс в январе. Я, согласно законодательству, провел собеседование с тремя лицами, победившими в этом конкурсе. Подал протокольное решение насчет отсутствия победителя конкурса, а сегодня утвердил распоряжение о необходимости назначения на вакантную должность главы НСЗУ путем заключения контракта о прохождении государственной службы в соответствии с действующим законодательством" — сказал Степанов.

По его словам, на следующее заседание Кабмина будет вынесено соответствующее предложение Минздрава.

Как сообщает Украинская правда, наибольшее количество баллов на конкурсе набрала и. о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, второе место заняла замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, а третье - директор Департамента договорной работы НСЗУ Андрей Виленский.

Вадим Ребрина
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