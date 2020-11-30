Объявлен тендер на подписку прессы для Офиса президента: что читают на Банковой

Государственное управление делами объявило тендер на подписку периодических печатных изданий для Офиса президента на 2021 год. Объявление о тендере опубликовано в системе электронных торгов Прозорро.

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Ожидаемая стоимость – 189 632 грн.

В перечне подписки – 41 издание. Среди них: Аргументы и факты, Бизнес, Вести, Голос Украины, День, Комсомольская правда (КП в Украине), Культура і життя, Сільські вісті, Україна молода, Урядовий кур’єр, Фокус, Факты и комментарии, Власть денег (рос.), Деньги UA (рос.), The Economist (print) (англ.), Кореспондент (рос.), Новое время страны, Український тиждень, Harvard Business Review (англ.).

Причем некоторых изданий закупают по несколько экземпляров. К примеру, Факты и комментарии должны приходить в ОП в 10 экземплярах, Корреспондент – в 12, Комсомольская правда в Украине – 4, Аргументы и факты – 2.

Конечный срок подачи тендерных предложений — 7 декабря.

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Вадим Ребрина

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