Обыски ГБР у контрабандистов. Попав под санкции СНБО, они продолжили свою деятельность

Государственное бюро расследований провело обыски у контрабандистов, попавших в этом году под санкции Совета нацбезопасности и обороны – летом они продолжили свою деятельность, взяв в сообщники компании не из санкционных списков. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Установлено, что контрабандисты, попав под санкции, продолжили свою противоправную деятельность в Одесской, Киевской области и Киеве и привлекли к ней новых сообщников.

В результате обысков обнаружены доказательства причастности к преступной схеме сотрудников Государственной таможенной службы и лиц, состоящих в санкционных списках.

Изъяты черновики, мобильные телефоны, планшеты, флешки.

ГБР совместно с иностранными правоохранителями будет разыскивать активы этих лиц за границей.

15 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский, комментируя заседание СНБО, где рассматривался вопрос о санкциях, отметил, что многие из контрабандистов имеют по два-три гражданства.

5 июля по инициативе Службы безопасности Украины заблокированы активы всех 174 компаний, против которых СНБО ввел санкции. Все они связаны с контрабандой.

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Виктория Найдёнова

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