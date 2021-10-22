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Обыски ГБР у контрабандистов. Попав под санкции СНБО, они продолжили свою деятельность

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2021, 17:30
Обыски ГБР у контрабандистов. Попав под санкции СНБО, они продолжили свою деятельность - Фото
Во время обысков изъяли телефоны, флешки и черновые записи (Фото: пресс-служба ГБР)

Государственное бюро расследований провело обыски у контрабандистов, попавших в этом году под санкции Совета нацбезопасности и обороны – летом они продолжили свою деятельность, взяв в сообщники компании не из санкционных списков. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Установлено, что контрабандисты, попав под санкции, продолжили свою противоправную деятельность в Одесской, Киевской области и Киеве и привлекли к ней новых сообщников.

В результате обысков обнаружены доказательства причастности к преступной схеме сотрудников Государственной таможенной службы и лиц, состоящих в санкционных списках.

Изъяты черновики, мобильные телефоны, планшеты, флешки.

ГБР совместно с иностранными правоохранителями будет разыскивать активы этих лиц за границей.

Обыски ГБР у контрабандистов. Попав под санкции СНБО, они продолжили свою деятельность

Обыски ГБР у контрабандистов. Попав под санкции СНБО, они продолжили свою деятельность

Обыски ГБР у контрабандистов. Попав под санкции СНБО, они продолжили свою деятельность

Обыски ГБР у контрабандистов. Попав под санкции СНБО, они продолжили свою деятельность

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Виктория Найдёнова
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