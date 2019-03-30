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30.03.2019, 14:20

Обыски в Крыму: ЕС призвал Россию освободить всех задержанных

Обыски в Крыму: ЕС призвал Россию освободить всех задержанных - Фото
Фото: depositphotos.com

ЕС не признает соблюдения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены

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Евросоюз призвал Россию прекратить противоправные действия против крымских татар на оккупированном полуострове. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, пишет ЕП.

"Суд на Крымском полуострове, незаконно аннексированом у Украины Россией, постановил, что все 23 крымских татар, задержанных 27 марта и 28 марта, пробудут в следственном изоляторе до 15 мая. Их обвиняют в принадлежности к организации "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России, но не в Украине. ЕС не признает соблюдения российского законодательства в Крыму и Севастополе и ожидает, что все незаконно задержанные украинцы будут освобождены без задержки", - отметила Косьянчич.

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Последние задержания, а также предварительные обыски частной собственности, являются атакой на крымских татар, правозащитников и людей, которые мирно выступали против незаконной аннексии Россией Крыма, подчеркивают в ЕС.

"Такие действия подтверждают доклад Верховного комиссара ООН по правам человека, в котором сказано, что крымские татары продолжают непропорционально страдать от полицейских рейдов и преследоваться под предлогом терроризма и преступлений, связанных с экстремизмом, в процессах, которые не отвечают стандартам прав человека. Европейский союз ожидает от Российской Федерации прекращения этих практик и принятия всех необходимых мер для обеспечения того, чтобы правами человека и основными свободами могли пользоваться все в Крыму без какой-либо дискриминации", - добавила Косьянчич.

28 марта сообщалось, что оккупанты арестовали всех задержанных крымскотатарских активистов.

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Теги: ЕС, Крым, Майя Косьянчич
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