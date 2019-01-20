В Киеве Нацкорпус фаерами поддержал акцию протеста в Одессе: фото

Фото: Ирина Шевченко/Liga.net

В Киеве на Майдане прошла акция "SOS Одесса". Около двадцати представителей Нацкорпуса развернули баннер с надписью "SOS Одесса" и зажгли фаеры. Об этом с места событий сообщает корреспондент LIGA.net.

Учасники акции скандировали "Одесса - это Украина".

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Как пояснили журналистам представители НК, их цель - обратить внимание правоохранительных органов на критическую ситуацию в Одессе.

Среди проблем, которые, по мнению НК, заслуживают внимания - нападения на участников общественных организаций, незаконная застройка побережья и разрушение исторического центра города.

Несмотря на многочисленные обращения и антикоррупционные производства, городской председатель Геннадий Труханов остается в должности.

Фото: Ирина Шевченко/Liga.net

Основная акция прошла в Одессе возле памятника Дюку де Ришелье: там около 200 человек требуют отставки мэра Геннадия Труханова.

Также акции в поддержку одесситов были заявлены и в других областных центрах Украины.

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