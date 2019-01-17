Суд по делу Труханова закончился столкновениями: видео

Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Одессе судебное заседание по делу мэра города Геннадия Труханова закончилось столкновения между его противниками и сторонниками. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, несколько противников Труханова решили спеть мэру колядки, поздравив его таким образом с днем рождения. Мэр покинул здание суда, но на его противников налетели сторонники – "в основном пожилые женщины, которые сопровождают политика на всех судебных заседаниях", рассказали журналисты.

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Сегодня в суде продолжили исследовать доказательства, предоставленные прокурорами САП.

Также прокуроры зачитывали документы, которые нашли при обыске в офисе бывшего народного депутата Александра Дубового. Его действия были выделены в отдельное уголовное производство.

Судебное заседание продолжится завтра, 18 января, после чего в рассмотрении дела будет сделан недельный перерыв.

27 декабря 2018 г Радио Свобода заявило, что в Одессе их корреспондента Михаила Штекеля толкнул мэр города Геннадий Труханов, а его охрана применила к нему физическую силу. 2 января 2019 г полиция открыла уголовное дело по факту инцидента.