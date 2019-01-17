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17.01.2019, 17:33

Суд по делу Труханова закончился столкновениями: видео

Суд по делу Труханова закончился столкновениями: видео - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Несколько противников мэра Одессы решили спеть ему колядки, поздравив таким образом с днем рождения, это не понравилось сторонникам Труханова

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В Одессе судебное заседание по делу мэра города Геннадия Труханова закончилось столкновения между его противниками и сторонниками. Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, несколько противников Труханова решили спеть мэру колядки, поздравив его таким образом с днем рождения. Мэр покинул здание суда, но на его противников налетели сторонники – "в основном пожилые женщины, которые сопровождают политика на всех судебных заседаниях", рассказали журналисты.

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Сегодня в суде продолжили исследовать доказательства, предоставленные прокурорами САП.

Также прокуроры зачитывали документы, которые нашли при обыске в офисе бывшего народного депутата Александра Дубового. Его действия были выделены в отдельное уголовное производство.

Судебное заседание продолжится завтра, 18 января, после чего в рассмотрении дела будет сделан недельный перерыв.

27 декабря 2018 г Радио Свобода заявило, что в Одессе их корреспондента Михаила Штекеля толкнул мэр города Геннадий Труханов, а его охрана применила к нему физическую силу. 2 января 2019 г полиция открыла уголовное дело по факту инцидента.

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Теги: коррупция, Краян, суд, одесса, геннадий труханов
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