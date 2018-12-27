Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.12.2018, 18:44

Радио Свобода заявило о конфликте с Трухановым: видео

Радио Свобода заявило о конфликте с Трухановым: видео - Фото
Геннадий Труханов Фото: скриншот с видео

Как сообщает издание, отталкивать журналиста неизвестным из окружения мэра Одессы помогала полиция

Реклама
Реклама

В Радио Свобода заявляют, что в Одессе их корреспондента толкнул мэр города Геннадий Труханов, а его охрана применила к нему физическую силу. Об этом говорится на сайте издания.

Инцидент произошел сегодня после заседания суда, в рамках которого Труханова и других чиновников обвиняют в присвоении 185 млн грн из одесского городского бюджета.

Реклама

В издании рассказали, что по окончании заседания суда Труханов давал традиционный брифинг для СМИ. Когда вопрос ему начал задавать корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель, политик стал приближаться к нему и, не выслушав вопрос, заявил, "что уже закончил".

"Когда корреспондент пытался все же задать вопрос, его оттащили в сторону неизвестные лица. Некоторые из них часто сопровождают мэра на эти судебные заседания. После того, как неизвестные оттащили корреспондента, к месту инцидента приехали правоохранители. Они оттаскивали журналиста от неизвестных лиц, говоря, что тот якобы хочет подраться с городским головой", - сказано в сообщении.

На видеозаписи не зафиксирован сам инцидент, однако слышно, как журналист говорит неизвестным лицам, чтобы его перестали толкать.

Ранее НАБУ опубликовало "10 фактов о нанесении ущерба бюджету Одессы по делу Краяна и показало схему расхищения средств. Расследование было закончено еще в конце мая.

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, суд, геннадий труханов, радио свобода, корреспондент
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 