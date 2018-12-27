Радио Свобода заявило о конфликте с Трухановым: видео

Геннадий Труханов Фото: скриншот с видео

В Радио Свобода заявляют, что в Одессе их корреспондента толкнул мэр города Геннадий Труханов, а его охрана применила к нему физическую силу. Об этом говорится на сайте издания.

Инцидент произошел сегодня после заседания суда, в рамках которого Труханова и других чиновников обвиняют в присвоении 185 млн грн из одесского городского бюджета.

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В издании рассказали, что по окончании заседания суда Труханов давал традиционный брифинг для СМИ. Когда вопрос ему начал задавать корреспондент Радио Свобода Михаил Штекель, политик стал приближаться к нему и, не выслушав вопрос, заявил, "что уже закончил".

"Когда корреспондент пытался все же задать вопрос, его оттащили в сторону неизвестные лица. Некоторые из них часто сопровождают мэра на эти судебные заседания. После того, как неизвестные оттащили корреспондента, к месту инцидента приехали правоохранители. Они оттаскивали журналиста от неизвестных лиц, говоря, что тот якобы хочет подраться с городским головой", - сказано в сообщении.

На видеозаписи не зафиксирован сам инцидент, однако слышно, как журналист говорит неизвестным лицам, чтобы его перестали толкать.

Ранее НАБУ опубликовало "10 фактов о нанесении ущерба бюджету Одессы по делу Краяна и показало схему расхищения средств. Расследование было закончено еще в конце мая.