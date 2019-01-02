Конфликт между журналистом и мэром Одессы: полиция открыла дело

Геннадий Труханов Фото: скриншот с видео

В Одессе полиция открыла уголовное дело по факту инцидента между журналистом Радио Свобода Михаилом Штекелем и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Производство открыто по ч. 1 ст. 171 (Препятствование профессиональной деятельности журналиста) УК.

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Сообщение о подозрении пока никому не вручали.

27 декабря Радио Свобода заявило, что в Одессе их корреспондента Михаила Штекеля толкнул мэр города Геннадий Труханов, а его охрана применила к нему физическую силу.

Там сообщили, что сотрудники полиции также "оттаскивали журналиста от неизвестных лиц, говоря, что тот якобы хочет подраться с городским головой".