Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
02.01.2019, 16:14

Конфликт между журналистом и мэром Одессы: полиция открыла дело

Конфликт между журналистом и мэром Одессы: полиция открыла дело - Фото
Геннадий Труханов Фото: скриншот с видео

Производство открыто по статье о препятствовании журналистской деятельности

Реклама
Реклама

В Одессе полиция открыла уголовное дело по факту инцидента между журналистом Радио Свобода Михаилом Штекелем и мэром Одессы Геннадием Трухановым. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Производство открыто по ч. 1 ст. 171 (Препятствование профессиональной деятельности журналиста) УК.

Реклама

Сообщение о подозрении пока никому не вручали.

27 декабря Радио Свобода заявило, что в Одессе их корреспондента Михаила Штекеля толкнул мэр города Геннадий Труханов, а его охрана применила к нему физическую силу.

Там сообщили, что сотрудники полиции также "оттаскивали журналиста от неизвестных лиц, говоря, что тот якобы хочет подраться с городским головой".

Отправить:
Распечатать:
Теги: производство, журналист, геннадий труханов, радио свобода, одесса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 