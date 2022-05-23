"Один из самых жутких обстрелов города с 2014 года". Россияне бьют по Авдеевке

Авдеевку обстреливают российские захватчики. Об этом сообщил народный депутат и бывший директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

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"Мне пишут люди из Авдеевки: "Сейчас один из самых жутких обстрелов города с 2014 года". В Авдеевке ад. Город просто крошат", – написал Магомедов.

По его данным, поселок Химик и старая часть города – под массированными обстрелами российской армии.

"Много разрушений по многоэтажкам и частному сектору. Пожары по городу. Горит опорная школа, которую в этом учебном году открыли после ремонта. Есть пострадавшие", – рассказал Магомедов.

По его информации, спасатели не имеют возможности потушить пожары, потому что обстрелы не прекращаются.

18 мая армия России фосфорными боеприпасами уничтожила авдеевскую школу №1.

Наталия Медведева

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