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"Один из самых жутких обстрелов города с 2014 года". Россияне бьют по Авдеевке

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 01:13
Авдеевка (Фото: Телеграм Мусы Магомедова)

Авдеевку обстреливают российские захватчики. Об этом сообщил народный депутат и бывший директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.

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"Мне пишут люди из Авдеевки: "Сейчас один из самых жутких обстрелов города с 2014 года". В Авдеевке ад. Город просто крошат", – написал Магомедов. 

По его данным, поселок Химик и старая часть города – под массированными обстрелами российской армии. 

"Много разрушений по многоэтажкам и частному сектору. Пожары по городу. Горит опорная школа, которую в этом учебном году открыли после ремонта. Есть пострадавшие", – рассказал Магомедов. 

По его информации, спасатели не имеют возможности потушить пожары, потому что обстрелы не прекращаются.

"Один из самых жутких обстрелов города с 2014 года". Россияне бьют по Авдеевке
Наталия Медведева
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авдеевка Муса Магомедов
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